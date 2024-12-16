«Ньюкасл» составит конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за Кудуса

Дата публикации: 16-12-2024

По данным издания «Mirror», «Ньюкасл Юнайтед» заинтересован в подписании Мохаммеда Кудуса. Футболист также привлек внимание «Арсенала».



«Сороки» готовы заплатить за вингера 90 млн фунтов (порядка 108 млн евро), запрашиваемые «Вест Хэмом», но для этого клубу придется продать кого-то из имеющихся футболистов. В противном случае «Ньюкасл» рискует нарушить требования финансового фэйр-плей.



Трудовые отношения 24-летнего представителя сборной Ганы с «Вест Хэмом» рассчитаны до середины 2028 года. В текущем сезоне Кудус появлялся на поле в футболке «молотобойцев» в 12 встречах. В них он стал автором 2 голов и 2 ассистов.



Эксперты «Трансфермаркт» оценивают Кудуса в 50 миллионов евро.