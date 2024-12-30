Агент рассказал, за сколько можно продать Батракова в Европу

Дата публикации: 30-12-2024

Владимир Кузьмичев, являющийся агентом Алексея Батракова, рассказал, сколько можно получить за трансфер хавбека в Европу.



«В настоящий момент, когда иностранные агенты спрашивают, они называют сумму около 15 млн евро, не более», - публикует слова Кузьмичева ресурс «РБ Спорт».



Батраков стал одним из открытий сезона 2024/2025 в РПЛ. Молодой футболист блестяще провел первую часть чемпионата. В 27 встречах в составе «Локомотива» он отметился 13 забитыми мячами и 9 результативными передачами. По числу голов в чемпионате России игрок «железнодорожников» идет вторым после Манфреда Угальде, представляющего «Спартак».



Срок действия контракта Батракова с «красно-зелёными» ограничен 2027 годом. Ориентировочный ценник на 19-летнего полузащитника составляет 8 млн евро («Трансфермаркт»).