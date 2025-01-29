Рынок аренд в футболе: как клубы используют временные сделки для усиления состава

Дата публикации: 29-01-2025

Арендные сделки становятся все более значимой частью трансферного рынка в топ-футболе. Раньше аренды чаще использовались для развития молодых игроков в менее сильных лигах, но теперь даже ведущие клубы прибегают к ним, чтобы укрепить состав.

Одна из главных причин такой тенденции — финансовый фэйр-плей. Многие команды не могут позволить себе сразу выкупить игрока, поэтому берут его в аренду с опцией или обязательством выкупа. Кроме того, клубы часто сталкиваются с проблемой высокооплачиваемых футболистов, которые не получают достаточно игровой практики. В таких случаях аренда помогает снизить нагрузку на зарплатную ведомость.

Этой зимой рынок аренд снова активен — например, Рандаль Коло Муани перешел из "ПСЖ" в "Ювентус" на шесть месяцев. Но кто же является самым ценным игроком, который сейчас выступает за другой клуб на правах аренды?

Топ-10 самых дорогих игроков, находящихся в аренде

Хави Симонс (€80 млн) – 21-летний голландский талант, принадлежащий "ПСЖ", но выступающий за "РБ Лейпциг". Виктор Осимхен (€75 млн) – один из самых громких арендных переходов в истории: нигерийский форвард из "Наполи" временно играет за "Галатасарай". Гиорги Мамардашвили (€40 млн) – летом "Ливерпуль" купил грузинского голкипера за €30 млн, но сразу отдал его в аренду обратно в "Валенсию".

4-5. Франсиско Консейсау и Нико Гонсалес (€35 млн) – оба игрока находятся в аренде в "Ювентусе", первый из "Порту", второй из "Фиорентины". Наеф Агуерд (€35 млн) – марокканский защитник, арендованный "Реал Сосьедадом" у "Вест Хэма". Жан-Клер Тодибо (€32 млн) – французский центрбек, который наоборот, отправился в АПЛ, перейдя в "Вест Хэм" из "Ниццы" на правах аренды. Одилон Косуну (€30 млн) – ивуарийский защитник "Байера", который временно выступает за "Аталанту". Рандаль Коло Муани (€30 млн) – форвард "ПСЖ", присоединившийся к "Ювентусу" на полгода. Джейдон Санчо (€30 млн) – английский вингер, арендованный "Челси" у "Манчестер Юнайтед".

Текущий трансферный рынок показывает, что аренды уже давно не ограничиваются только молодежными футболистами — даже звезды с многомиллионными контрактами теперь меняют клубы временно.