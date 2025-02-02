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Асенсио переходит из «ПСЖ» в «Астон Виллу»

Дата публикации: 02-02-2025

Карьера Марко Асенсио продолжится в «Астон Вилле». Информацию в социальной сети «X» разместил Фабрицио Романо.

За бирмингемцев вингер будет выступать до лета 2025 года. Сообщается, что «ПСЖ», владеющий правами на испанца, заключил с «Астон Виллой» арендное соглашение на полгода, не предполагающее опции выкупа. Медосмотр Асенсио перед переходом запланирован на 2 февраля.

Поскольку в арендном договоре не будет опции выкупа, то уже летом 29-летний футболист, скорее всего, вернется в Париж.

В нынешнем сезоне Асенсио провел за «красно-синих» 16 игр (2 забитых мяча, 4 голевые передачи).

Соглашение испанца с французским грандом рассчитано до июня 2026 года. Рыночный ценник на крайнего нападающего равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).

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