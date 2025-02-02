Асенсио переходит из «ПСЖ» в «Астон Виллу»

Дата публикации: 02-02-2025

Карьера Марко Асенсио продолжится в «Астон Вилле». Информацию в социальной сети «X» разместил Фабрицио Романо.



За бирмингемцев вингер будет выступать до лета 2025 года. Сообщается, что «ПСЖ», владеющий правами на испанца, заключил с «Астон Виллой» арендное соглашение на полгода, не предполагающее опции выкупа. Медосмотр Асенсио перед переходом запланирован на 2 февраля.



Поскольку в арендном договоре не будет опции выкупа, то уже летом 29-летний футболист, скорее всего, вернется в Париж.



В нынешнем сезоне Асенсио провел за «красно-синих» 16 игр (2 забитых мяча, 4 голевые передачи).



Соглашение испанца с французским грандом рассчитано до июня 2026 года. Рыночный ценник на крайнего нападающего равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).