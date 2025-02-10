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«Реал» может продать полузащитника за 80 млн евро

Дата публикации: 10-02-2025 23:37

«Todofichaes» информирует, что «Реал» ближайшим летом может расстаться с Орельеном Тчуамени. На опорника «сливочных» претендует «ПСЖ». Мадридцы могут отпустить француза, если получат предложение в размере около 80 млн евро.

Цвета «Реала» Тчуамени защищает с лета 2022 года. «Галактикос» выкупили его контракт у «Монако» за 80 млн евро.

В сезоне 2024/2025 в активе 25-летнего француза 29 встреч (1 результативная передача). В «Реале» Орельена часто используют в качестве защитника, а его игра на этой позиции вызывает много вопросов.

Срок действия контракта опорника с командой Карло Анчелотти ограничен летом 2028 года. Рыночный ценник на Тчуамени равняется 80 млн евро (Transfermarkt.de).

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