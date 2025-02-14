"Аугсбург" "Лейпциг". Прогноз на матч чемпионата Германии 14 февраля

Дата публикации: 14-02-2025 16:36

"Аугсбург" не проигрывает в Бундеслиге уже пять матчей подряд, но впереди серьезное испытание – встреча с "Лейпцигом", который борется за место в Лиге чемпионов. В этом отрезке команда одержала три победы (над "Унионом", "Вердером" и "Хайденхаймом") и дважды сыграла вничью (с "Санкт-Паули" и "Майнцем"). Однако теперь соперник куда более серьезный. В первом круге "Лейпциг" уверенно разгромил "Аугсбург" со счетом 4:0.

Тем не менее, на своем поле "фуггеры" традиционно создают проблемы фавориту. В трех последних очных встречах в чемпионате команды неизменно играли в результативную ничью (1:1, 3:3, 2:2). Последний раз "Аугсбург" уступал "Лейпцигу" дома еще в 2020 году.

У "Лейпцига" есть кадровые потери: дисквалифицирован капитан Вилли Орбан, а также травмированы Нуса, Ксавер Шлагер и Беньямин Хенрихс. Однако это не должно сильно повлиять на настрой команды Марко Розе.

Прогноз на матч: вариант "обе забьют и тотал больше 2,5" (кф. 2,1-2,15) выглядит оправданным – "Аугсбург" на своем поле, скорее всего, забьет. Также стоит обратить внимание на угловые – "Лейпциг" выиграл по количеству корнеров в четырех последних матчах, а коэффициент на их победу в этом компоненте – 2,00-2,05.