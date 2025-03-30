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«Барселона» намерена принять меры по Кунде на фоне интереса «Челси» к защитнику

Дата публикации: 30-03-2025 02:00

Sport.es сообщает о планах «Барселоны» пролонгировать сотрудничество с Жюлем Кунде. Вместе с тем интерес к французу проявляет «Челси».

В каталонской команде защитника все устраивает, и он готов остаться здесь на длительный период. Однако Кунде осознает, что в случае переезда в Лондон сможет заработать больше. Кроме того, у него появится возможность играть центрального защитника. Данная позиция для Жюля является более привлекательной.

Трудовые отношения Кунде с «сине-гранатовыми» истекают в 2027 году. В текущем сезоне француз появлялся на поле в футболке «Барселоны» в 44 играх, отметившись в них 3 забитыми мячами и 8 ассистами.

Transfermarkt.de оценивает 26-летнего Кунде в 60 000 000 млн евро.

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