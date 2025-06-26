"Аль-Наср" объявил о продлении контракта с Криштиану Роналду

Дата публикации: 26-06-2025 22:13

40-летний португальский нападающий Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру и продолжит выступления на профессиональном уровне как минимум ещё два года. Саудовский клуб "Аль-Наср", за который он играет с января 2023 года, официально объявил о продлении контракта с легендарным футболистом до лета 2027 года.

Это решение подтверждает серьезные намерения как самого Роналду, так и руководства команды из Эр-Рияда. Португалец остаётся ключевой фигурой в составе "Аль-Насра" и продолжает демонстрировать высокий уровень результативности, несмотря на возраст. В завершившемся сезоне-2024/25 в чемпионате Саудовской Аравии Роналду провёл 30 матчей, отметившись 25 голами и 3 результативными передачами — всего 28 баллов по системе "гол+пас".

С момента своего перехода в саудовский клуб Роналду не только стал лицом проекта по популяризации футбола в регионе, но и помог "Аль-Насру" укрепить свои позиции как в чемпионате, так и на международной арене. Его присутствие привлекло внимание миллионов болельщиков по всему миру и оказало значительное влияние на рост интереса к саудовской лиге.

Продление контракта до 2027 года означает, что Роналду, которому к тому моменту исполнится 42 года, планирует продолжать активно выступать на высшем уровне и, возможно, завершить карьеру именно в "Аль-Насре". Таким образом, один из величайших футболистов в истории футбола продолжает писать свою главу в истории игры, оставаясь на виду у всего мира.