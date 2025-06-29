"Пари Сен-Жермен" - "Интер Майами". Прогноз на матч клубного чемпионата мира 29 июня

Дата публикации: 29-06-2025 14:08

В 1/8 финала Клубного чемпионата мира нас ожидает один из самых интригующих матчей стадии — дуэль между звездным «Интером Майами» и действующим триумфатором Лиги чемпионов, французским «Пари Сен-Жермен». Эту встречу по праву можно назвать центральной в раунде: на поле в Атланте сойдутся нынешняя команда Лионеля Месси и его бывший клуб, который он покинул всего год назад.

Парижане уверенно вышли из группы B, одержав две победы в трёх матчах. Команда Луиса Энрике начала турнир с мощного выступления против мадридского «Атлетико», разгромив испанцев со счётом 4:0. Затем последовала победа над американским клубом «Сиэтл Саундерс» — 2:0. Лишь в заключительной встрече группового этапа «ПСЖ» уступил «Ботафого» (0:1), позволив бразильцам навязать борьбу за первую строчку. Однако благодаря лучшим дополнительным показателям парижане всё же возглавили таблицу, набрав столько же очков, сколько и их главные конкуренты.

«Интер Майами» вышел из группы А со второго места. Под руководством Хавьера Маскерано американский клуб продемонстрировал характер, обыграв португальский «Порту» со счётом 2:1. Однако в остальных матчах команда ограничилась ничьими — сначала с египетским «Аль-Ахли» (0:0), а затем с «Палмейрасом» (2:2). Итог — пять набранных очков, как и у бразильцев, но уступленная первая строчка из-за худших дополнительных показателей. Впрочем, «Интер Майами» уже доказал, что способен конкурировать на равных с опытными и титулованными соперниками.

Предстоящий матч обещает быть насыщенным событиями и эмоциями. Обе команды обладают ярко выраженной атакующей философией, в составах полно звёздных имён, а статус встречи добавляет ей дополнительной принципиальности. Не стоит забывать и о символизме: Лионель Месси не примет участия в матче из-за восстановления после травмы, но само противостояние «ПСЖ» и «Интера Майами» без него всё равно остаётся особенным.

Аналитики ожидают зрелищную игру, и поэтому рекомендуют обратить внимание на ставки на результативность. Один из предложенных вариантов — индивидуальный тотал голов «Интера Майами» больше 1 (коэффициент около 1.7). Американцы регулярно забивают, и даже на фоне сильных соперников выглядят уверенно в атаке. Кроме того, интересной представляется ставка на результативное действие Усмана Дембеле, который в составе «ПСЖ» всё чаще выходит на лидирующие роли в атаке. Его гол или результативная передача оценивается коэффициентом примерно 1.6.

Французский гранд, безусловно, будет фаворитом встречи, но «Интер Майами» имеет все шансы навязать борьбу. Многое будет зависеть от тактики, физических кондиций и, конечно, реализации моментов. В любом случае, матч обещает стать настоящим украшением стадии 1/8 финала.