Жоао Педро перешел из «Брайтона» в «Челси» за 55 млн фунтов

Дата публикации: 03-07-2025 10:50

«Челси» пополнился нападающим Жоао Педро из «Брайтона». Лондонский клуб официально объявил о приобретении бразильца, заключив с ним долгосрочное соглашение сроком до лета 2033 года.



По данным прессы, сделка обошлась «синим» в £ 55 млн (63,8 млн евро), с возможными бонусными выплатами до 5 миллионов фунтов в случае выполнения определенных условий.



Педро поделился первыми впечатлениями:



«Для меня большая честь стать частью «Челси» – клуба с богатыми традициями и амбициозными целями. Когда надеваешь футболку «Челси», то думаешь только о победе».



Его дебют в новой команде может состояться уже 4 июля в Филадельфии, где подопечные Энцо Марески встретятся с «Палмейрасом» в рамках 1/4 финала КЧМ.



За свою карьеру 23-летний форвард успел поиграть за «Флуминенсе» и «Уотфорд», но настоящий прорыв совершил в «Брайтоне»: 70 матчей и 30 голов за два сезона. Также футболист имеет опыт выступлений за национальную сборную, где провел три игры.