«Сити» может продать Грилиша в «Бешикташ», его покупали за € 117 млн

Дата публикации: 13-07-2025 23:36

По данным турецкого издания «Takvim», «Бешикташ» рассматривает возможность подписания Джека Грилиша.



Клуб всерьез намерен договориться с «Манчестер Сити» о трансфере английского вингера в ближайшие дни. Сам Грилиш, чей текущий контракт с «горожанами» рассчитан до 30.06.2027, открыт для новых вызовов.



Портал «Трансфермаркт» оценивает Джека в € 28 млн. Напомним, что в 2021 году «Сити» заплатил за переход футболиста из «Астон Виллы» 117 000 000 евро.



По ходу сезона-24/25 фланговый нападающий принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров (3 забитых мяча, 5 результативных передач). При этом он потерял статус игрока основы (1521 минута на поле).



Если переговоры увенчаются успехом, Стамбул станет новым этапом в карьере 29-летнего англичанина.