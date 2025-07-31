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ЦСКА объявил о переходе Верде

Дата публикации: 31-07-2025 08:32

Московский ЦСКА объявил о появлении в команде Фабио Челестини 20-летнего центрального хавбека Лионеля Верде.

В заявлении клуба, опубликованном в соцсетях, говорится, что игрок арендован у «Унион Санта Фе» до конца нынешней кампании. Временный договор предусматривает опцию выкупа. Аргентинец будет защищать цвета «армейцев» под 18-м номером.

По информации СМИ, ЦСКА сможет приобрести 80% прав на Лео за 3 500 000 евро.

Верде обучался футболу в системе «Унион Санта Фе». В текущем сезоне он появлялся на поле в 21 встрече и трижды поразил ворота соперников. Переезд в Россию станет для полузащитника первым зарубежным опытом в карьере.

«Трансфермаркт» оценивает аргентинца в 600 тысяч евро.

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