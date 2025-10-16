Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера сборной Индонезии

Дата публикации: 16-10-2025 18:24

Знаменитый бывший нападающий сборной Нидерландов, а ныне футбольный тренер Патрик Клюйверт был уволен с поста главного тренера сборной Индонезии. Решение расторгнуть контракт с именитым специалистом и всем его тренерским штабом было принято руководством местной федерации футбола, о чём официально объявлено на сайте федерации. Причины такого решения не уточняются, но, по информации СМИ, результаты команды не соответствовали ожиданиям руководства.

Клюйверт занял пост главного тренера сборной Индонезии в начале этого года, а именно 8 января 2025 года. С ним был подписан двухлетний контракт, однако сотрудничество оказалось гораздо короче запланированного срока — Патрику доверили провести лишь восемь матчей у руля национальной команды. Под его руководством сборная добилась трёх побед, одна игра завершилась вничью, а в четырёх встречах команда потерпела поражение. Такой результат оказался недостаточным для продолжения работы нидерландского специалиста.

До этого назначения 49-летний Клюйверт трудился в турецком клубе «Адана Демирспор». Стоит отметить, что предшественником Клюйверта на посту тренера сборной Индонезии был известный южнокорейский наставник Син Тхэ Ён, при котором команда показывала более стабильные результаты.