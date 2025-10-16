20:26 ()
Свернуть список

Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера сборной Индонезии

Дата публикации: 16-10-2025 18:24

Знаменитый бывший нападающий сборной Нидерландов, а ныне футбольный тренер Патрик Клюйверт был уволен с поста главного тренера сборной Индонезии. Решение расторгнуть контракт с именитым специалистом и всем его тренерским штабом было принято руководством местной федерации футбола, о чём официально объявлено на сайте федерации. Причины такого решения не уточняются, но, по информации СМИ, результаты команды не соответствовали ожиданиям руководства.

Клюйверт занял пост главного тренера сборной Индонезии в начале этого года, а именно 8 января 2025 года. С ним был подписан двухлетний контракт, однако сотрудничество оказалось гораздо короче запланированного срока — Патрику доверили провести лишь восемь матчей у руля национальной команды. Под его руководством сборная добилась трёх побед, одна игра завершилась вничью, а в четырёх встречах команда потерпела поражение. Такой результат оказался недостаточным для продолжения работы нидерландского специалиста.

До этого назначения 49-летний Клюйверт трудился в турецком клубе «Адана Демирспор». Стоит отметить, что предшественником Клюйверта на посту тренера сборной Индонезии был известный южнокорейский наставник Син Тхэ Ён, при котором команда показывала более стабильные результаты.

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymt44Dw
Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close