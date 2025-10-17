Клуб из АПЛ проявляет интерес к Лунину, Реал принял окончательное решение

Дата публикации: 17-10-2025 14:36

Украинский вратарь мадридского «Реала», Андрей Лунин, находится в центре интереса английского клуба «Астон Вилла». Об этом сообщает портал fotbolltransfers со ссылкой на свои источники.

Как стало известно, «Астон Вилла» рассматривает 26-летнего украинского голкипера как потенциальную замену своему нынешнему вратарю — Эмилиано Мартинесу. «Сливочные» готовы отпустить Лунина за сумму в диапазоне от 25 до 30 миллионов евро, что свидетельствует о высокой ценности игрока на трансферном рынке.

Отметим, что в текущем сезоне Андрей Лунин не выходил на поле ни в играх за клуб, ни в матчах за сборную Украины, что может повлиять на его трансферную стоимость. По данным авторитетного портала Transfermarkt, оценочная стоимость голкипера составляет 18 миллионов евро, однако «Реал» ожидает получить за него более высокую сумму.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о возможном уходе другого игрока «Реала» — нападающего, который также может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно. Таким образом, клуб явно готов к перестройке состава в предстоящий период.