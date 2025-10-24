Маркус Рашфорд затруднился выбрать между Месси и Роналду

Дата публикации: 24-10-2025 19:34

Форвард футбольного клуба «Барселона» Маркус Рашфорд, который в настоящее время выступает за каталонский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», стал участником футбольного блиц-опроса, организованного журналистами ESPN. Английский нападающий отвечал на вопросы о лучших игроках в различных категориях, выбирая звезд прошлых и нынешних лет.

– Лучший завершитель атак?

– Криштиану [Роналду], – ответил Рашфорд, отдавая должное своему бывшему одноклубнику.

– Лучший вратарь?

– Буффон. Легендарный итальянский голкипер, по мнению Маркуса, был непревзойденным стражем ворот.

– Лучший защитник?

– Мальдини.

– Лучший плеймейкер?

– Месси. Аргентинец признан Рашфордом лучшим созидателем на футбольном поле.

– Лучший дриблёр?

– R9 [Роналдо Назарио]. Бразилец, по словам Рашфорда, всегда удивлял зрителей великолепным управлением мячом и техникой.

– Самый харизматичный футболист?

– Златан [Ибрагимович]. Шведский форвард известен своей неповторимой индивидуальностью и личным стилем.

– Лучший футболист Ла Лиги всех времён?

– Месси. Здесь у Рашфорда не возникло сомнений: Лионель Месси является воплощением доминирования в испанском чемпионате.

– Лучший футболист всех времён?

– Месси и Роналду… Это сложно, — признался Рашфорд, подчеркнув, что выбрать между двумя звездами современности практически невозможно.

Стоит отметить, что Маркус Рашфорд лично успел поиграть на одном поле с Криштиану Роналду, когда тот возвращался в «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2021/22. Их совместная работа способствовала профессиональному росту англичанина и позволила ему многому научиться у одного из самых результативных футболистов в истории.