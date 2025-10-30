Лисандро Мартинес вновь тренируется в общей группе «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 30-10-2025 19:14

Официальный сайт английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сообщил хорошие новости для болельщиков. Центральный защитник команды Лисандро Мартинес впервые после долгого восстановления приступил к тренировкам в общей группе. Напомним, аргентинский футболист серьезно повредил крестообразные связки в феврале, получив травму в матче против «Кристал Пэлас» (встреча завершилась поражением «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2). После этого Мартинес больше не появлялся на поле и долго проходил курс реабилитации.

По словам главного тренера команды Рубена Аморима, аргентинец чувствует себя прекрасно, а его колено полностью функционирует. Однако специалист отметил, что пока не намерен называть конкретных сроков возвращения защитника в строй.

«Он очень доволен своим прогрессом, и мы наблюдаем положительную динамику в его восстановлении. Уже скоро Лисандро присоединится к полноценным тренировкам с партнерами и начнет тренироваться в полную силу. Всё будет зависеть от его состояния, но он на финишной прямой к возвращению в состав», — приводит официальный сайт «Манчестер Юнайтед» слова Рубена Аморима.