Месси отказали в возможности сыграть в Саудовской Аравии перед ЧМ-2026

Дата публикации: 30-10-2025 19:16

Знаменитый нападающий сборной Аргентины и клуба «Интер Майами» — Лионель Месси — выразил заинтересованность в том, чтобы временно перейти в одну из команд чемпионата Саудовской Аравии на период паузы в МЛС. Главной целью такого шага стало желание игрока сохранить необходимую игровую форму и получать регулярную практику перед важнейшим международным турниром — чемпионатом мира по футболу 2026 года, который пройдёт следующим летом.

Однако, по информации издания RMC Sport со ссылкой на саудовское СМИ Thmanya, руководство футбола Саудовской Аравии не поддержало эту затею. Власти сочли нецелесообразным принимать Месси только на короткий период и использовать национальный чемпионат в качестве места для поддержания формы мировых звезд, не желая превращать Суперлигу страны в тренировочную площадку для приглашённых игроков.

Источник также утверждает, что представители Месси пытались договориться о его временном переходе в одну из саудовских команд ещё во время проведения клубного чемпионата мира, который проходил прошедшим летом. Несмотря на такие усилия, согласовать детали сделки сторонам не удалось.

Напоминаем, что грядущий чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт на аренах трёх стран — США, Канады и Мексики, и футбольное сообщество уже начинает готовиться к этому событию.