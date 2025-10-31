У Спаллетти 996 очков в Серии А - это второй лучший показатель среди нынешних тренеров

Дата публикации: 31-10-2025 01:29

Новоиспечённый главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти находится совсем близко к тому, чтобы покорить знаковую отметку — 1000 очков, набранных в матчах итальянской Серии А. Сделать это он может уже 8 ноября в традиционном туринском дерби против «Торино». На сегодняшний день у опытного специалиста 996 очков, набранных в 559 проведённых встречах высшего дивизиона Италии.

Для достижения солидного результата в 1000 очков в своей тренерской карьере в Серии А, Спаллетти требуется взять ещё минимум четыре балла в ближайших двух поединках: против «Кремонезе» (1 ноября, 10-й тур) и затем в важнейшем матче с «Торино» (8 ноября, 11-й тур). Это реальная возможность войти в историю не только «Ювентуса», но и самого чемпионата Италии.

Сейчас среди всех действующих тренеров Серии А Спаллетти занимает почётное второе место по общему количеству очков, уступая лишь нынешнему наставнику «Милана» Массимилиано Аллегри. Аллегри, который возглавил «Милан» летом 2025 года, имеет в активе 1030 очков, заработанных за 515 матчей. Таким образом, между двумя выдающимися специалистами сохраняется захватывающая борьба за лидерство по достижениям в Серии А.