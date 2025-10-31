Травма может помешать 34-летнему Де Брёйне выступить на чемпионате мира 2026 года

Дата публикации: 31-10-2025 01:30

Один из ключевых игроков национальной сборной Бельгии и полузащитник итальянского клуба «Наполи» Кевин Де Брёйне, вероятно, может пропустить предстоящий чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдёт следующим летом. По информации британского издания The Sun, 34-летний футболист получил серьёзную травму — разрыв двуглавой мышцы правого бедра.

В стане «Наполи» выражают серьезную обеспокоенность из-за состояния здоровья своего лидера. По информации источников, из-за столь тяжёлой травмы Кевин рискует не только пропустить весь текущий сезон, но и начать восстановление вплоть до зимы следующего года, что может поставить под угрозу его участие в Мундиале.

Напомним, ранее было официально объявлено, что Кевину Де Брёйне успешно провели операцию, и на данный момент футболист уже начал реабилитационный процесс. Известное итальянское издание La Gazzetta dello Sport подчеркнуло, что хавбек не сможет вернуться на поле минимум до февраля 2026 года.

Между тем, сборная Бельгии демонстрирует отличные результаты в квалификации к ЧМ-2026: после шести туров бельгийцы имеют в своём активе 14 очков и уверенно лидируют в группе J. До окончания группового этапа отборочного турнира им предстоит провести ещё две встречи, важные для будущего команды.