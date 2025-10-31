Щенсны: Роналду - самый знаменитый человек в моем телефоне, но я не стану ему звонить!

Дата публикации: 31-10-2025 01:31

Вратарь Войцех Щенсны, который сейчас защищает ворота «Барселоны», поделился любопытной историей, связанной с его знакомствами в мире футбола. В интервью Щенсны признался, что самым известным человеком в его телефонной книге является нападающий Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

– Кто самый известный человек в вашем списке контактов? Позвоните ему!

– Это однозначно Криштиану Роналду. Но звонить ему я не стану! Просто поверьте, его номер действительно есть у меня в телефоне (улыбается), – поделился Щенсны, слова которого приводит издание Barca Universal на своей странице в социальной сети X.

Напомним, что Роналду и Щенсны хорошо знакомы: с 2018 по 2021 год оба футболиста выступали за туринский «Ювентус», где польский голкипер был основным стражем ворот, а португалец – звездным нападающим команды. За это время Щенсны отстоял в 252 матчах во всех турнирах, а Роналду отметился 134 сыгранными поединками за «Ювентус», внеся большой вклад в успехи клуба.

Такое признание Щенсного в очередной раз подтверждает известность и влияние Криштиану Роналду, с которым многие футболисты хотят сохранить хорошие отношения даже после совместных выступлений.