Клопп сам связался с спортивным директором, которого хочет пригласить в «РБ Зальцбург»

Дата публикации: 31-10-2025 01:32

Бывший главный тренер «Ливерпуля», а ныне глава глобального футбольного проекта концерна «Ред Булл» Юрген Клопп продолжает активно заниматься развитием клубной структуры. Как стало известно от журналиста Флориана Плеттенберга, Клопп лично позвонил спортивному директору «Хоффенхайма» Андреасу Шикеру с предложением занять аналогичную должность в «Ред Булл Зальцбург». Немецкий специалист видит в Шикере идеального кандидата для усиления своей команды на стратегически важной позиции.

В австрийском гранде Шикер, согласно плану Клоппа, должен заменить Рувена Шрёдера, который с 14 октября этого года трудится на посту спортивного директора мёнхенгладбахской «Боруссии». Несмотря на инициативу Клоппа, официальных переговоров между «Ред Булл Зальцбург» и «Хоффенхаймом» пока не начиналось, и окончательных договорённостей еще не достигнуто.

Согласно информации источников, Андреас Шикер всё же склонен продолжать работать в немецком клубе, несмотря на заманчивое предложение от Клоппа. Однако, многое будет зависеть от внутренних решений в «Хоффенхайме» и личных перспектив самого функционера. Напомним, ранее 39-летний австриец занимал аналогичный пост в «Штурме» и показал себя успешным менеджером, что привлекло внимание руководства «Ред Булл».