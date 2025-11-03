Салиба, защитник «Арсенала», прокомментировал слухи о переходе в «Реал»

Дата публикации: 03-11-2025 12:50

Центральный защитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Вильям Салиба высказался по поводу слухов, связывающих его с возможным переходом в мадридский «Реал». Французский футболист признал, что ему приятно видеть интерес такого титулованного клуба, как «Реал Мадрид», однако подчеркнул, что его главная цель на данный момент — приносить пользу своей нынешней команде и бороться за трофеи именно с «Арсеналом».

«Интерес «Реала»? Конечно, приятно, когда тобой интересуется такой клуб, но прежде всего я хочу завоевать трофеи с «Арсеналом». Об этом думаю в первую очередь», — приводит слова Салиба Madrid Zone. Таким образом, защитник дал понять, что полностью сосредоточен на выступлениях за лондонский клуб и не отвлекается на разговоры о потенциальном трансфере.

Напомним, что «Арсенал» приобрёл Вильяма Салиба у французского «Сент-Этьена» летом 2019 года за € 30 млн. Сейчас 24-летний центрбек является одним из ключевых игроков обороны «канониров». В текущем сезоне он уже провёл 12 матчей, отметившись одной голевой передачей. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость Салиба на данный момент оценивается примерно в € 80 млн.

Футболист продолжает демонстрировать стабильную и качественную игру, доказывая свою важность для «Арсенала» и его болельщиков. В клубе надеются, что Салиба останется на долгие годы и поможет команде достигать новых высот как на внутренней арене, так и на европейской сцене.