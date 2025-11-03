04:34 ()
Краковия - Заглембе Л 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 21:30
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
03 Ноября 2025 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Краковия
Заглембе Л

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Заглембе Л, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краковия
Краков
Заглембе Л
Любин
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
История личных встреч
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Заглембе Л1 : 2Краковия
29.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Краковия1 : 1Заглембе Л
18.02.2024 Польша - Экстракласса 21-й тур Заглембе Л1 : 1Краковия
11.08.2023 Польша - Экстракласса 4-й тур Краковия2 : 1Заглембе Л
13.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Краковия0 : 1Заглембе Л
30.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Заглембе Л0 : 2Краковия
18.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Краковия1 : 0Заглембе Л
24.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Заглембе Л1 : 1Краковия
28.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Краковия2 : 4Заглембе Л
20.09.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Заглембе Л1 : 1Краковия
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Краковия
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Краковия2 : 0
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 1Краковия
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Краковия1 : 1
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 3Краковия
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 1Заглембе Л
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Заглембе Л3 : 1
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 3 : 1Заглембе Л
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Заглембе Л4 : 0
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Заглембе Л2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1429
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1324
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1222
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1221
5 Лех П1321
6 Корона1420
7 Ракув1320
8 Заглембе Л1217
9 ГКС Катовице1417
10 Погонь1317
11 Легия1216
12 Видзев1316
13 Радомяк1316
14 Мотор1315
15 Арка1415
16
Зона вылета
Лехия1310
17
Зона вылета
Нецеча1410
18
Зона вылета
Пяст128

