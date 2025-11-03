Краковия - Заглембе Л 03 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-11-2025 21:30
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
03 Ноября 2025 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Заглембе Л, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краковия
Краков
Заглембе Л
Любин
Главные тренеры
|Лука Элснер
История личных встреч
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 2
|29.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Польша - Экстракласса
|21-й тур
|1 : 1
|11.08.2023
|Польша - Экстракласса
|4-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|0 : 2
|18.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|1 : 0
|24.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|1 : 1
|28.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|2 : 4
|20.09.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 3
|24.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
|29.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 0
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|14
|29
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|13
|24
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|12
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|12
|21
|5
|Лех П
|13
|21
|6
|Корона
|14
|20
|7
|Ракув
|13
|20
|8
|Заглембе Л
|12
|17
|9
|ГКС Катовице
|14
|17
|10
|Погонь
|13
|17
|11
|Легия
|12
|16
|12
|Видзев
|13
|16
|13
|Радомяк
|13
|16
|14
|Мотор
|13
|15
|15
|Арка
|14
|15
| 16
Зона вылета
|Лехия
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|14
|10
| 18
Зона вылета
|Пяст
|12
|8