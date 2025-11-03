Флик определился с преемником Левандовски, котоый побил рекорды Месси и Роналду

Дата публикации: 03-11-2025 01:42

Испанский клуб «Барселона» проявляет серьёзный интерес к английскому нападающему мюнхенской «Баварии» — Гарри Кейну, сообщает авторитетный спортивный портал Fichajes.net.

Как сообщает источник, главная мотивация для трансфера исходит от главного тренера команды — Ханси Флика. Тренер рассматривает 32-летнего форварда как идеальную замену выбывающему Роберту Левандовски, который в предыдущие сезоны играл ключевую роль в атаке «Баварии».

В текущем сезоне 2025/26 Гарри Кейн демонстрирует впечатляющую результативность: за 15 проведённых матчей он забил 22 гола и сделал 3 результативные передачи. Эти показатели делают его одним из самых продуктивных нападающих в европейском футболе. Кроме того, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 75 миллионов евро, что подчёркивает его высокую ценность на трансферном рынке.

Стоит отметить, что Кейн установил новые рекорды, превзойдя показатели Лионеля Месси и Криштиану Роналду, забив 20 голов всего за 12 матчей сезона. Такой феноменальный результат подтверждает его статус одного из лучших футболистов своего поколения и усиливает интерес к нему со стороны ведущих европейских клубов.