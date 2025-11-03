04:32 ()
Сассуоло - Дженоа 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 19:30
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
03 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Сассуоло
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Дженоа, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Дженоа
Генуя
49 Косово вр Ариянет Мурич
6 Польша зщ Себастьян Валюкевич
21 Индонезия зщ Джей Идзес
5 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
3 Шотландия зщ Джош Дойг
40 Бельгия пз Астер Вранкс
18 Сербия пз Неманья Матич
90 Канада пз Исмаэль Коне
10 Италия нп Доменико Берарди
99 Италия нп Андреа Пинамонти
45 Франция нп Арман Лорьенте
1 Италия вр Никола Леали
15 Англия зщ Брук Нортон-Каффи
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Мартин
73 Италия пз Патрицио Мазини
32 Дания пз Мортен Френнруп
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
17 Украина пз Руслан Малиновский
9 Португалия нп Витор Оливейра
18 Гана нп Калеб Экубан
Главные тренеры
Италия Фабио Гроссо
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Дженоа2 : 1Сассуоло
22.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Сассуоло1 : 2Дженоа
06.01.2022 Италия - Серия А 20-й тур Сассуоло1 : 1Дженоа
17.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Дженоа2 : 2Сассуоло
09.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Дженоа1 : 2Сассуоло
06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур Сассуоло2 : 1Дженоа
29.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Сассуоло5 : 0Дженоа
05.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Дженоа2 : 1Сассуоло
03.02.2019 Италия - Серия А 22-й тур Дженоа1 : 1Сассуоло
02.09.2018 Италия - Серия А 3-й тур Сассуоло5 : 3Дженоа
30.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 2Сассуоло
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Сассуоло0 : 1
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 0 : 0Сассуоло
03.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 0 : 1Сассуоло
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Сассуоло3 : 1
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Дженоа0 : 2
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 2 : 1Дженоа
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Дженоа0 : 0
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 2 : 1Дженоа
29.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Дженоа0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Рома921
4
Лига чемпионов
Милан918
5
Лига Европы
Ювентус1018
6
Лига конференций
Болонья1018
7 Комо1017
8 Удинезе1015
9 Кремонезе1014
10 Аталанта1013
11 Сассуоло913
12 Торино1013
13 Лацио912
14 Кальяри99
15 Лечче109
16 Парма107
17 Пиза106
18
Зона вылета
Верона105
19
Зона вылета
Фиорентина104
20
Зона вылета
Дженоа93

