Сассуоло - Дженоа 03 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-11-2025 19:30
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
03 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Дженоа, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Дженоа
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Джош Дойг
|40
|пз
|Астер Вранкс
|18
|пз
|Неманья Матич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|10
|нп
|Доменико Берарди
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|1
|вр
|Никола Леали
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|9
|нп
|Витор Оливейра
|18
|нп
|Калеб Экубан
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Патрик Виейра
История личных встреч
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|5 : 0
|05.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|02.09.2018
|Италия - Серия А
|3-й тур
|5 : 3
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|03.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Болонья
|10
|18
|7
|Комо
|10
|17
|8
|Удинезе
|10
|15
|9
|Кремонезе
|10
|14
|10
|Аталанта
|10
|13
|11
|Сассуоло
|9
|13
|12
|Торино
|10
|13
|13
|Лацио
|9
|12
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Лечче
|10
|9
|16
|Парма
|10
|7
|17
|Пиза
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Верона
|10
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|10
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|9
|3