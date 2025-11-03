04:33 ()
Лехия - Радомяк 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 19:00
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
03 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Лехия
Радомяк

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Радомяк, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лехия
Гданьск
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
14.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Радомяк2 : 1Лехия
14.09.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур Лехия1 : 0Радомяк
25.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Лехия1 : 3Радомяк
14.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Радомяк4 : 1Лехия
27.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Радомяк2 : 0Лехия
28.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Лехия2 : 2Радомяк
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Лехия
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 1 : 2Лехия
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Лехия1 : 1
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 3 : 0Лехия
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 3 : 4Лехия
27.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Радомяк1 : 1
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 2Радомяк
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Радомяк3 : 1
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 2 : 2Радомяк
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Радомяк1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1429
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1324
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1222
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1221
5 Лех П1321
6 Корона1420
7 Ракув1320
8 Заглембе Л1217
9 ГКС Катовице1417
10 Погонь1317
11 Легия1216
12 Видзев1316
13 Радомяк1316
14 Мотор1315
15 Арка1415
16
Зона вылета
Лехия1310
17
Зона вылета
Нецеча1410
18
Зона вылета
Пяст128

