Висла Плоцк - Погонь 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 19:00
03 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Висла Плоцк
Погонь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Погонь, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Погонь
Щецин
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
История личных встреч
26.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Висла Плоцк0 : 1Погонь
13.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Погонь2 : 2Висла Плоцк
08.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Погонь1 : 2Висла Плоцк
17.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Висла Плоцк1 : 0Погонь
10.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Погонь2 : 0Висла Плоцк
02.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Висла Плоцк0 : 0Погонь
09.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Висла Плоцк2 : 3Погонь
26.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Погонь1 : 2Висла Плоцк
15.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Висла Плоцк0 : 2Погонь
06.10.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Погонь4 : 0Висла Плоцк
27.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 1Висла Плоцк
20.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Висла Плоцк3 : 1
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 1 : 1Висла Плоцк
26.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Висла Плоцк1 : 1
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Висла Плоцк0 : 1
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Погонь2 : 1
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 2Погонь
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Погонь2 : 1
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 1 : 0Погонь
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Погонь3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1429
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1324
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1222
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1221
5 Лех П1321
6 Корона1420
7 Ракув1320
8 Заглембе Л1217
9 ГКС Катовице1417
10 Погонь1317
11 Легия1216
12 Видзев1316
13 Радомяк1316
14 Мотор1315
15 Арка1415
16
Зона вылета
Лехия1310
17
Зона вылета
Нецеча1410
18
Зона вылета
Пяст128

