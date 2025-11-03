Висла Плоцк - Погонь 03 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-11-2025 19:00
03 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 14-й тур, оно проводится на .
Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Погонь
Щецин
Главные тренеры
|Томас Томасберг
|Томас Томасберг
История личных встреч
|26.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|0 : 1
|13.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|2 : 2
|08.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|1 : 2
|17.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|1 : 0
|10.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|2 : 0
|02.12.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|0 : 0
|09.02.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|2 : 3
|26.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|1 : 2
|15.03.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|0 : 2
|06.10.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|4 : 0
|27.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 1
|20.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 1
|03.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|1 : 1
|26.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 2
|03.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|14
|29
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|13
|24
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|12
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|12
|21
|5
|Лех П
|13
|21
|6
|Корона
|14
|20
|7
|Ракув
|13
|20
|8
|Заглембе Л
|12
|17
|9
|ГКС Катовице
|14
|17
|10
|Погонь
|13
|17
|11
|Легия
|12
|16
|12
|Видзев
|13
|16
|13
|Радомяк
|13
|16
|14
|Мотор
|13
|15
|15
|Арка
|14
|15
| 16
Зона вылета
|Лехия
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|14
|10
| 18
Зона вылета
|Пяст
|12
|8