«Милан» одолел «Рому» в матче 10-го тура Серии А

Дата публикации: 03-11-2025 01:39

В рамках 10-го тура итальянской Серии А состоялось яркое противостояние между «Миланом» и «Ромой». Поединок прошёл на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» (Джузеппе Меацца) в Милане при поддержке многочисленных болельщиков. Главным судьёй встречи выступил Марко Гуида из Торре-Аннунциаты. Итоговый счёт 1:0 в пользу «Милана» ознаменовал радость для местных фанатов.

Решающим моментом матча стал гол на 39-й минуте: Рафаэл Леау красиво ассистировал сербскому защитнику Страхине Павловичу, который сумел отличиться точным ударом. Таким образом, гостям пришлось искать возможности для отыгрыша, и на 82-й минуте представился шанс: нападающий «Ромы» Пауло Дибала вышел к точке пенальти. Однако блестяще проявил себя вратарь «Милана» Майк Меньян, парировав опасный удар и сохранив минимальное преимущество своей команды до финального свистка.

Благодаря этой важной победе, «россонери» сумели увеличить свою копилку очков до 21. Теперь «Милан» уверенно располагается на третьей позиции турнирной таблицы Серии А, сравнявшись по очкам с «Интером» и «Ромой», которые занимают соответственно второе и четвёртое места. Лидерство сохраняет «Наполи» с 22 очками, но борьба в верхней части таблицы обещает быть очень жаркой.

