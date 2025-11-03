«Брест» и «Лион» завершили матч 11-го тура Лиги 1 без голов

Дата публикации: 03-11-2025 01:38

Матч 11-го тура французской Лиги 1 между командами «Брест» и «Лион» завершился без забитых мячей. Игра прошла на домашнем стадионе «Бреста» — «Франсис-Ле Бле», где обе команды так и не сумели поразить ворота друг друга. Главным судьёй встречи был назначен Клеман Тюрпен, представляющий город Уллен, который с самого начала вынужден был вмешаться в ход поединка.

Уже на седьмой минуте матча защитник «Лиона» Ханс Хатебур оказался в центре внимания: он получил прямую красную карточку. Вследствие этого, начиная с восьмой минуты, гости были вынуждены играть в численном меньшинстве, что серьезно повлияло на их тактику и расстановку по ходу встречи. Тем не менее, несмотря на преимущество «Бреста» в количестве игроков, им не удалось реализовать свои возможности и открыть счёт. Оба коллектива уделили большое внимание обороне, что и привело к итоговому счету 0:0.

После этой ничейной игры «Брест» с 10 очками занимает 13-ю позицию в турнирной таблице Лиги 1, а «Лион», набрав 20 баллов, расположился на шестом месте. Уже в следующем туре, который состоится на следующей неделе, «Бресту» предстоит выездной матч против «Марселя» (8 ноября), а «Лион» 9 ноября примет на своём поле одного из лидеров чемпионата — «Пари Сен-Жермен».