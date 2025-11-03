04:31 ()
Свернуть список

«Челси» и «Тоттенхэм» соперничают за нападающего «Порту» Агехова

Дата публикации: 03-11-2025 01:38

Молодой нападающий Самуэль Агехова, выступающий за португальский клуб «Порту», привлёк внимание сразу двух топ-клубов Англии — «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». По информации Goal.com со ссылкой на Correio da Manha, интерес к форварду проявляется ещё с прошлого лета. Тогда «Челси» был практически готов подписать игрока за £35 млн, однако из-за травмы лодыжки и неудачного прохождения медицинских тестов сделка сорвалась.

Сообщается, что в настоящее время «синие» снова проявляют интерес к Агехове, но теперь к лондонскому клубу подключился и их соперник — «шпоры». Интерес обеих команд к талантливому нападающему может привести к активной борьбе за его трансфер уже в ближайшее трансферное окно.

Контракт Самуэля Агеховы с «Порту» рассчитан до лета 2029 года и предусматривает опцию выкупа, сумма которой составляет €100 млн. Однако, как утверждают источники, президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш может рассмотреть возможность продажи игрока за €80 млн, поскольку клуб заинтересован в укреплении своего непростого финансового положения. Окончательное решение о переходе форварда и активности «Челси» и «Тоттенхэма» пока остаётся под вопросом, ведь оба клуба потратили значительные средства минувшим летом. Однако не исключено, что зимой один из претендентов попытается усилить линию атаки.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close