«Челси» и «Тоттенхэм» соперничают за нападающего «Порту» Агехова

Дата публикации: 03-11-2025 01:38

Молодой нападающий Самуэль Агехова, выступающий за португальский клуб «Порту», привлёк внимание сразу двух топ-клубов Англии — «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». По информации Goal.com со ссылкой на Correio da Manha, интерес к форварду проявляется ещё с прошлого лета. Тогда «Челси» был практически готов подписать игрока за £35 млн, однако из-за травмы лодыжки и неудачного прохождения медицинских тестов сделка сорвалась.

Сообщается, что в настоящее время «синие» снова проявляют интерес к Агехове, но теперь к лондонскому клубу подключился и их соперник — «шпоры». Интерес обеих команд к талантливому нападающему может привести к активной борьбе за его трансфер уже в ближайшее трансферное окно.

Контракт Самуэля Агеховы с «Порту» рассчитан до лета 2029 года и предусматривает опцию выкупа, сумма которой составляет €100 млн. Однако, как утверждают источники, президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш может рассмотреть возможность продажи игрока за €80 млн, поскольку клуб заинтересован в укреплении своего непростого финансового положения. Окончательное решение о переходе форварда и активности «Челси» и «Тоттенхэма» пока остаётся под вопросом, ведь оба клуба потратили значительные средства минувшим летом. Однако не исключено, что зимой один из претендентов попытается усилить линию атаки.