Олег Саленко: «Не удивлюсь, если киевляне вновь проявят себя плохо»

Дата публикации: 03-11-2025 01:41

Известный экс-футболист киевского «Динамо» Олег Саленко поделился своим мнением о текущем состоянии столичного клуба после болезненного поражения от донецкого «Шахтера» со счётом 1:3 в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26:

«Ситуация явно далека от идеальной. Команде необходимо показывать энергичный и целенаправленный футбол, а сейчас игроки выглядят так, словно выходят на поле лишь изредка и на короткие отрезки. Не имеет значения, что происходит в обороне – отсутствие силы и напора в атаке очевидно. Именно в этом аспекте, в игре против «Шахтёра», возникла полная пустота. За все 90 минут я так и не увидел, на чем «Динамо» может построить победу. Не было ни одного позитивного момента, ни единой надежды. А учитывая, что «горняки» сегодня тоже не в лучшем состоянии, такой результат ещё более огорчает.

Не удивлюсь, если уже в ближайший четверг киевская команда вновь потерпит унизительное поражение в Лиге конференций, и тогда ситуация останется такой же напряжённой и безрадостной.»