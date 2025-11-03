«Бетис» устроил разгром «Мальорке» в 11-м туре Ла Лиги

Дата публикации: 03-11-2025 01:40

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги состоялся поединок между командами «Бетис» и «Мальорка». Матч проходил на арене «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершился убедительной победой хозяев поля со счётом 3:0. Главным арбитром поединка выступил Хесус Хиль Мансано. Благодаря этому триумфу, «Бетис» поднялся выше в турнирной таблице, показав отличную игру как в атаке, так и в обороне.

Счёт в матче открыл на 10-й минуте полузащитник «Бетиса» Антони, который реализовал свой голевой момент и вывел команду вперёд. Спустя 24 минуты, на 34-й минуте встречи, Антони оформил свой дубль и укрепил преимущество хозяев. Уже совсем скоро, спустя всего три минуты, нападающий Эз Абде довёл счёт до разгромного, получив точную передачу от всё того же Антони, который к двум голам добавил ещё голевую передачу.

После этого тура «Мальорка» продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы, занимая 17-е место с девятью очками в активе. «Бетис» благодаря набранным 19 очкам укрепил свои позиции и занимает пятую строчку в чемпионате Испании. Лидирующую позицию по-прежнему удерживает мадридский «Реал», имеющий в своём активе 30 очков. Борьба за верхние места продолжается, и впереди фанатов ждёт ещё немало интересных матчей.