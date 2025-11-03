«Фратрия» высказалась о поражении «Спартака» в игре против «Краснодара»

Дата публикации: 03-11-2025 12:51

Вчерашний матч между московским «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги вызвал бурную реакцию среди болельщиков. Организованное фан-движение «Фратрия», объединяющее самых преданных поклонников красно-белых, опубликовало на своём телеграм-канале пост, в котором выразило разочарование итогом встречи. Поединок завершился поражением «Спартака» со счётом 1:2.

«Спартак» проиграл. В Краснодаре красно-белые слишком поздно вспомнили, что такое играть в футбол. Как итог — 1:2 и теперь отставание от лидера чемпионата составляет 10 очков», — говорится в сообщении фан-объединения в соцсети.

На данный момент команда из Москвы занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка. В свою очередь, «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева продолжает удерживать первую позицию, имея в своём активе 32 балла. Очевидно, что «Спартаку» предстоит серьёзная работа над ошибками, если клуб рассчитывает побороться за медали в этом сезоне.