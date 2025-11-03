Шахтер назвал лучшего игрока в победной встрече с Динамо

Дата публикации: 03-11-2025 12:53

21-летний форвард из Бразилии, Эгиналду, был признан лучшим игроком матча по версии донецкого клуба в важнейшей встрече 11-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против столичного «Динамо», в которой его команда одержала уверенную победу со счётом 3:1.

С самого начала игры Эгиналду проявил свою результативность – уже на третьей минуте он успешно завершил подачу с углового, отправив мяч в ворота киевлян и открыв счёт.

Всего бразильский нападающий провёл на поле 75 минут, за это время он активно участвовал в атакующих действиях и внёс значительный вклад в итоговый успех донецкой команды в столь принципиальном матче Класико.

В текущем сезоне Эгиналду провёл в составе своей команды девять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу, демонстрируя стабильную игру и полезность в атаке.