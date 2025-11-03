Игрок обороны Динамо прокомментировал неудачу в матче с Шахтером

Дата публикации: 03-11-2025 12:54

Защитник киевского «Динамо», Денис Попов, поделился своими впечатлениями от поражения команды в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги против «Шахтера».

«Безусловно, соперник тщательно анализирует нашу игру и готовился к противостоянию. Мне активно противодействовали, блокировали действия на поле и пытались сдержать атакующие возможности. «Шахтер» тщательно подготовился, исправил прошлые ошибки, что позволило им играть очень организованно и слаженно сегодня. Особенно активно блокировали меня при стандартных положениях. Быстрый пропущенный гол стал для нас неприятным сюрпризом, словно холодный душ, который повлиял на эмоциональное состояние команды. В результате мы стали действовать не так, как было запланировано. Несмотря на негативный итог, мы принимаем этот результат и будем работать дальше», — рассказал 26-летний футболист в интервью YouTube-каналу Игоря Цыганика.

Игра состоялась 2 ноября и завершилась победой «Шахтера» со счётом 3:1. Обе команды продолжают удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги: «Шахтер» набрал 24 очка, а «Динамо» — 20.

Это противостояние ещё раз подчеркнуло высокую конкуренцию между клубами, которые продолжают бороться за первенство в украинском футболе и привлекают внимание болельщиков своей интенсивной борьбой на поле.