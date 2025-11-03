Александр Зинченко пропустит вызов в сборную на ключевые матчи

Дата публикации: 03-11-2025 12:55

По полученной информации, футболист английского клуба «Ноттингем Форест» и национальной сборной Украины Александр Зинченко не сможет помочь «главной команде страны» в ключевых встречах отборочного турнира Чемпионата мира 2026 года против сборных Исландии и Франции.

Тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым решил не вызывать Зинченко на эти матчи, чтобы дать игроку возможность полноценно восстановиться после травмы. Изначально планировалось пригласить Александра и провести медицинское обследование уже после прибытия в расположение сборной, однако эту идею впоследствии отменили.

Напомним, что травма паховой области была получена Зинченко во время первого тайма матча Лиги Европы с португальским клубом «Порту» (счёт 0:2) 23 октября. Эта травма вынудила игрока покинуть поле раньше завершения встречи.

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч сообщил, что срок отсутствия Александра на поле будет более длительным, чем ожидалось изначально, и это значительно усложнит задачу клуба и сборной в ближайшее время. Таким образом, сроки восстановления футболиста могут затянуться, что повлияет на его участие не только в ближайших матчах, но и в дальнейших важных встречах сезона.