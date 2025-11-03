14:54 ()
Свернуть список

Туран способен способствовать продаже двух игроков Шахтера в мадридский гранд

Дата публикации: 03-11-2025 12:56

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» может в ближайшее время продать двух своих игроков в испанскую Ла Лигу.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса, тренер «горняков» Арда Туран поддерживает постоянный контакт с Диего Симеоне, своим бывшим наставником, который в настоящее время возглавляет мадридский «Атлетико». Встреча интересов возникла благодаря вниманию аргентинского специалиста к двум бразильским форвардам «Шахтера» – Эгиналду и Невертону.

В текущем сезоне нападающий Невертон сыграл в 19 матчах и смог забить три гола, в то время как Эгиналду провёл на поле девять встреч, отличился двумя мячами и отдал одну результативную передачу.

Ранее появились слухи, что Арда Туран может покинуть пост главного тренера «Шахтера», так как есть предложения от других клубов, заинтересованных в его услугах.

Таким образом, возможный трансфер Эгиналду и Невертона в Ла Лигу может стать значимым событием не только для донецкого клуба, но и для испанского футбола, учитывая потенциал молодых бразильских нападающих и активное участие в переговорном процессе их нынешнего наставника. Следует ожидать официальных заявлений и подтверждений в ближайшие недели.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close