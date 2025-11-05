«Милан» и «Интер» стали владельцами стадиона «Сан-Сиро» и прилегающей территории

Дата публикации: 05-11-2025 19:34

«Милан» и «Интер» официально сообщили о приобретении легендарного комплекса «Сан-Сиро», включающего стадион и прилегающие к нему территории. Ранее в СМИ появилась информация о том, что оба ведущих футбольных клуба города намерены снести нынешний стадион и построить на его месте современную спортивную арену, отвечающую всем требованиям времени.

Клубы уточнили, что заключили договор купли-продажи с муниципалитетом Милана, в результате которого получили в собственность всю территорию знаменитого комплекса. Этот шаг обозначает новую эру как для футбольной жизни города, так и для городской инфраструктуры в целом.

Новый проект предусматривает не только возведение инновационного стадиона, но и масштабную реконструкцию района Сан-Сиро. Это событие открывает новую страницу в истории не только для «Милана» и «Интера», но и для самого города. Согласно заявлению клубов, совместные амбиции включает стремление к устойчивому развитию, модернизации спорта и инвестициям ради долгосрочного успеха и процветания.

Для разработки концепции будущей арены и всего прилегающего района были приглашены ведущие архитектурные бюро Foster + Partners и MANICA (архитектурные бюро. — Прим. «Чемпионата»). Стадион нового поколения будет соответствовать самым строгим международным стандартам и должен стать новым архитектурным символом Милана, привлекающим внимание всего спортивного мира.

Проект предусматривает создание нового общественного центра, который подчеркнёт спортивную, культурную и социальную значимость района Сан-Сиро для всего города. Благодаря инновационным решениям, экологическим стандартам и доступности он призван преобразить городскую среду, внести вклад в развитие Милана и его футбольной культуры, говорится в официальном заявлении на сайте «Милана».