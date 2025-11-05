Геннадий Орлов раскритиковал постоянные изменения футбольных правил со стороны ФИФА

Дата публикации: 05-11-2025 19:37

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением по поводу спорного момента в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и мадридский «Реал». В одном из эпизодов главный арбитр матча Иштван Ковач отказался назначать пенальти, хотя мяч был сыгран рукой полузащитника «сливочных» Орельена Тчуамени. Это решение вызвало широкий резонанс среди болельщиков и экспертов.

«Это редкая ситуация: буквально на следующий день после игры УЕФА официально объявил, что попадание мяча в руку Тчуамени не является основанием для назначения пенальти. Сам я когда-то был футболистом, правда, это было довольно давно. Однако суть игры рукой за десятилетия не изменилась: если футболист специально играет рукой, это намеренное нарушение, за которое всегда следовал свисток судьи. Но если футболист, не видя мяча, оказался не в состоянии увернуться и мяч случайно попал ему в руку, какой смысл назначать пенальти? В такие моменты игрок просто физически не может ничего сделать, и это важно учитывать», — отметил Орлов.

По мнению комментатора, современные футбольные правила часто становятся предметом споров из-за постоянных изменений и дополнений, которые вносятся судейскими органами. «Судейская комиссия ФИФА регулярно вводит различные нововведения, чтобы показать свою работу и объяснить свою деятельность, но порой от этого страдает сам дух игры. Английские футбольные традиции всегда отличались консерватизмом, и в этом есть рациональное зерно. Важно играть по понятным и прозрачным правилам, чтобы все участники процесса хорошо понимали, за что назначается нарушение», — подчеркнул Геннадий Орлов.

В своем комментарии Орлов также провёл аналогию с фигурным катанием, где из-за усложнения системы судейства и появления множества новых критериев оценки сам спорт утратил прежнюю ясность и привлекательность. Он напомнил, что даже именитым специалистам сегодня трудно разобраться во всех нюансах, и предостерёг футбольное сообщество от чрезмерных изменений, способных навредить игре. «Сейчас в российском чемпионате сплошная неразбериха: один судья за идентичный момент пенальти назначает, другой нет. Само правило стало настолько запутанным, что футболисты и тренеры уже не знают, как вести себя в штрафной»