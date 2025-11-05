Егор Титов выразил свои прогнозы на игру «Интер» - «Кайрат»
Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча «Интер» — «Кайрат» в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.
В четвертом туре группового этапа Лиги Чемпионов миланский «Интер» встретится на домашнем поле с алматинским «Кайратом». Этот матч вызывает большой интерес, поскольку обе команды стремятся улучшить своё положение в таблице и попасть в плей-офф.
Титов отметил: «Миланцы осознают важность скорейшего разрешения всех турнирных вопросов и стараются любыми способами закрепиться в восьмёрке лучших команд. Ожидаю убедительную победу хозяев поля. Можно рискнуть и предположить счёт с форой (-2,5), матч вполне может закончиться результатом 3:0 в пользу «Интера».
Игра «Интер» — «Кайрат» запланирована на сегодня, её старт назначен на 01:00 по времени Астаны. Болельщики ожидают захватывающего противостояния и продуктивного футбола от обеих команд.