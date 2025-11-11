«Лилль» выступил с заявлением из-за расистских выходок фанатов

Дата публикации: 11-11-2025 00:32

Футбольный клуб «Лилль» официально выступил с жёстким заявлением по поводу оскорбительного и расистского поведения своих болельщиков в гостевых матчах. Инциденты произошли во время встречи 4-го тура общего этапа Лиги Европы против «Црвены Звезды» (0:1), проходившей в Белграде, а также в поединке 12-го тура французской Лиги 1 против «Страсбурга» (0:2). Клуб решительно осудил недопустимые действия части своих фанатов, случившиеся в гостевых секторах стадионов, подчеркнув, что подобное поведение полностью противоречит принципам и ценностям «Лилля».

В официальном сообщении на сайте отмечается: «Футбольный клуб «Лилль» самым решительным образом осуждает недопустимое поведение, а также оскорбительные высказывания и расистские оскорбления, допущенные некоторыми лицами в гостевом секторе во время матчей в Белграде и Страсбурге в прошлые четверг и воскресенье. Эти действия неприемлемы и полностью противоречат ценностям, которые клуб неизменно отстаивает и продвигает. Несмотря на многочисленные инициативы по повышению осведомлённости и профилактике, реализуемые командой для борьбы со всеми формами дискриминации, некоторые лица намеренно используют выездные встречи, чтобы завладеть атмосферой футбола и выразить свою ненависть. Проводится процедура установления личностей, причастных к данным событиям, в рамках которой планируется подать несколько жалоб в полицию. «Лилль» намерен подать в суд на них и добиться соответствующих санкций».

Руководство французского клуба напомнило, что на протяжении последних лет активно реализует различные программы и кампании по борьбе с любой формой дискриминации, включая расизм. Руководство «Лилля» намерено не только привлечь виновных к ответственности, но и использовать этот инцидент для усиления работы по профилактике подобных проявлений на стадионах. Клуб подчеркнул, что уважение, толерантность и равные права для всех — базовые ценности, которые должны соблюдаться вне зависимости от места и времени проведения футбольных мероприятий.

Таким образом, «Лилль» намерен довести расследование до конца, привлекая к уголовной ответственности всех, кто причастен к эпизодам расистского и оскорбительного поведения, чтобы навсегда изгнать подобные проявления из футбольной среды.