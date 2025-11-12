Месси выразил стремление вернуться в «Барселону»

Дата публикации: 12-11-2025 11:45

Знаменитый нападающий клуба «Интер Майами» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси вновь заговорил о своих чувствах к Барселоне и желаниях на будущее. Футболист признался, что очень скучает по каталонскому городу и мечтает вместе с семьёй вернуться туда жить.

«Мы всей семьёй невероятно тоскуем по Барселоне. Очень часто с детьми и супругой обсуждаем всё, что связано с этим городом, вспоминаем нашу прежнюю жизнь там. Нам действительно хочется вернуться и обосноваться вновь, ведь у нас там есть всё: дом, друзья, воспоминания. Мы стремимся этого всем сердцем», — поделился Месси в беседе с журналистами Sport.es.

Не секрет, что для Лионеля Барселона занимает особое место в жизни. По признанию самого футболиста, его уход из «Барселоны» в 2021 году случился вынужденно и совсем не так, как ему бы того хотелось. Расставание с родным клубом, в котором он прошёл путь от юного таланта до мировой суперзвезды, стало тяжёлым испытанием для Месси и его семьи.

В составе «Барселоны» Месси провёл 18 лет своей профессиональной карьеры. За этот внушительный период аргентинец сыграл 778 официальных матчей за «сине-гранатовых», в которых отметился феноменальным результатом: 672 забитых мяча и 303 голевые передачи. Такое достижение позволило ему стать лучшим бомбардиром и одним из ключевых игроков в истории клуба. Вместе с «Барселоной» Месси выиграл 10 титулов чемпиона Испании, семь раз брал Кубок Испании, а также четырежды стал победителем престижной Лиги чемпионов. Кроме того, он удостаивался личных наград, включая золотые мячи и другие престижные призы.

Сейчас Месси выступает за «Интер Майами», однако его связь с Барселоной остаётся неразрывной. Сам футболист признаётся: несмотря на новые вызовы и достижения, каталонская столица всегда будет для него родным домом, куда он мечтает вернуться вместе со своей семьёй, чтобы продолжить там спокойную и счастливую жизнь.