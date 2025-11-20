Определились результаты жеребьевки стыковых матчей в Европе на ЧМ-2026

Дата публикации: 20-11-2025 22:42

Прошла официальная жеребьёвка стыковых матчей за выход на чемпионат мира по футболу 2026 года среди сборных Европы. Напомним, что этот грандиозный турнир впервые в истории пройдёт сразу в трёх странах: Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Такое распределение позволит принять значительно больше болельщиков со всего мира и сделать турнир ещё более ярким и незабываемым.

В результате жеребьёвки сформированы интереснейшие пары, которые разыграют между собой путёвки на второй чемпионат мира, увеличенный до 48 команд:

Италия — Северная Ирландия

Уэльс — Босния и Герцеговина

Украина — Швеция

Польша — Албания

Турция — Румыния

Словакия — Косово

Дания — Северная Македония

Чехия — Ирландия

Эти противостояния обещают быть захватывающими, ведь ставки очень высоки — только победители получат шанс поехать на ЧМ-2026 и сразиться с лучшими сборными мира на огромной футбольной сцене.

Несмотря на присутствие признанных фаворитов, каждая из европейских команд, оказавшихся в стыковых матчах, надеется на успех и готова вести упорную борьбу за заветную путёвку. Для многих сборных этот путь — возможность переписать свою футбольную историю.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале предыдущего турнира, который проходил в Катаре в 2022 году, аргентинская команда встретилась с Францией. Матч выдался крайне напряжённым и завершился в основное время с учётом 3:3. В итоге судьбу чемпионства решила серия пенальти, где сильнее оказались аргентинцы, одолев французскую сборную со счётом 4:2.

Впереди команды ждут напряжённые поединки, которые определят, какие сборные представят Европу на чемпионате мира 2026 года. Болеем за любимые команды и с нетерпением ждём новых футбольных сенсаций!