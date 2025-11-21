Герта - Айнтрахт Б 21 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-11-2025 19:30
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
21 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Айнтрахт Б, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|16.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 5
|18.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|31.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 4 6 : 5
|11.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|5 : 4
|20.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|26.04.2014
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 0
|08.12.2013
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|25.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|09.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|01.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|17.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|12
|29
| 2
Повышение
|Шальке-04
|12
|27
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|12
|23
|4
|Дармштадт 98
|12
|22
|5
|Ганновер-96
|12
|21
|6
|Карлсруэ
|12
|21
|7
|Кайзерслаутерн
|12
|20
|8
|Герта
|12
|20
|9
|Арминия
|12
|17
|10
|Хольштайн
|12
|15
|11
|Нюрнберг
|12
|15
|12
|Пройссен Мюнстер
|12
|14
|13
|Бохум
|12
|13
|14
|Гройтер Фюрт
|12
|13
|15
|Фортуна
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Динамо Др
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|12
|7