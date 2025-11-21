03:25 ()
Герта - Айнтрахт Б 21 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-11-2025 19:30
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
21 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур
Герта
Айнтрахт Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Айнтрахт Б, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
16.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Айнтрахт Б1 : 5Герта
18.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Герта3 : 1Айнтрахт Б
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Айнтрахт Б1 : 1Герта
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Герта3 : 0Айнтрахт Б
31.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Айнтрахт Б4 : 4 6 : 5Герта
11.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд Айнтрахт Б5 : 4Герта
20.08.2018 Кубок Германии 1-й раунд Айнтрахт Б1 : 2Герта
26.04.2014 Германия - Бундеслига 32-й тур Герта2 : 0Айнтрахт Б
08.12.2013 Германия - Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Б0 : 2Герта
08.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 1Герта
01.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Герта2 : 0
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Герта3 : 0
25.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Герта1 : 0
18.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 3 : 2Герта
09.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Б0 : 2
01.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 1Айнтрахт Б
26.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Айнтрахт Б0 : 3
17.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 2Айнтрахт Б
03.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Б1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071229
2
Повышение
Шальке-041227
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1223
4 Дармштадт 981222
5 Ганновер-961221
6 Карлсруэ1221
7 Кайзерслаутерн1220
8 Герта1220
9 Арминия1217
10 Хольштайн1215
11 Нюрнберг1215
12 Пройссен Мюнстер1214
13 Бохум1213
14 Гройтер Фюрт1213
15 Фортуна1211
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б1210
17
Зона вылета
Динамо Др127
18
Зона вылета
Магдебург127

