03:25 ()
Свернуть список

Гурник З - Висла Плоцк 21 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-11-2025 21:30
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
21 Ноября 2025 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Гурник З
Висла Плоцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Висла Плоцк, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
Висла Плоцк
Плоцк
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
17.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Гурник З3 : 2Висла Плоцк
05.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Висла Плоцк1 : 1Гурник З
04.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Висла Плоцк3 : 2Гурник З
02.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Гурник З4 : 2Висла Плоцк
24.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Гурник З0 : 2Висла Плоцк
07.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Висла Плоцк0 : 1Гурник З
06.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 4-й тур Висла Плоцк1 : 0Гурник З
22.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Гурник З2 : 2Висла Плоцк
22.07.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Висла Плоцк1 : 1Гурник З
14.05.2019 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 6-й тур Гурник З0 : 1Висла Плоцк
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 0Гурник З
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Гурник З5 : 1
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Гурник З2 : 1
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 1 : 1Гурник З
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Гурник З3 : 1
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 1Висла Плоцк
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Висла Плоцк2 : 0
27.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 1Висла Плоцк
20.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Висла Плоцк3 : 1
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 1 : 1Висла Плоцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1529
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1426
4
Квалификация Лиги конференций
Ракув1423
5 Радомяк1522
6 Краковия1422
7 Заглембе Л1421
8 Лех П1421
9 Корона1520
10 Арка1518
11 Легия1417
12 Видзев1517
13 Погонь1517
14 ГКС Катовице1517
15 Мотор1416
16
Зона вылета
Лехия1513
17
Зона вылета
Нецеча1513
18
Зона вылета
Пяст1311

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close