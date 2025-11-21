Томас Мюллер прокомментировал своё возможное пребывание в «Ванкувер Уайткэпс» в 2026 году

Дата публикации: 21-11-2025 01:56

Форвард Томас Мюллер, который в настоящее время выступает за «Ванкувер Уайткэпс», поделился мыслями относительно своих дальнейших перспектив в составе канадского клуба. Текущий контракт немецкого футболиста рассчитан до конца 2025 года, однако в соглашении предусмотрена опция продления ещё на один сезон.

«Буду ли я играть за «Ванкувер Уайткэпс» после 2025 года? Ответ однозначный — да, я полон решимости двигаться вперед! В условиях, которые сейчас сложились, для меня главным приоритетом является завоевание трофеев, ведь именно ради этого я здесь. Соревновательный дух и желание побеждать всегда были для меня важны, и в данный момент я полностью сосредоточен на выступлениях за свой клуб,» — отметил Томас Мюллер.

Мюллер также рассказал о своих впечатлениях от жизни и выступлений в новой стране и чемпионате: «Переезд в Канаду стал настоящим приключением. За короткое время я успел по достоинству оценить уровень командной игры в MLS — он действительно меня впечатлил. Я ощущаю себя очень комфортно, здесь царит позитивная атмосфера, которая отличается от того, что было у меня в Мюнхене и Германии в целом, где давление на игроков гораздо выше.»

Футболист добавил, что адаптация к новому коллективу прошла легко: «Переход в «Ванкувер Уайткэпс» оказался удивительно простым: мне сразу доверили ведущие позиции в атаке, и команда нередко создавала опасные моменты для меня, включая пенальти. Конечно, в каждой команде присутствует конкуренция, и нужно быть готовым постоянно доказывать свое место, ведь я приехал в Канаду не отдыхать, а работать и играть на самом высоком уровне. Я всегда был нацелен на максимальный результат.»

При этом Томас подчеркнул, что начало нового этапа всегда связано с неопределенностью: «В другой стране и новой команде никогда не знаешь наверняка, как быстро вольешься в коллектив и станешь его неотъемлемой частью. Но я всегда славился тем, что быстро адаптируюсь к любым обстоятельствам и умею менять нюансы своей игры под новые задачи. Думаю, в этом проявляется профессионализм, хотя ничего сверхъестественного в этом нет», — приводит слова Мюллера издание Kicker.