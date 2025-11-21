Нецеча - Арка 21 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-11-2025 19:00
21 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Арка, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нецеча
Нецеча
Арка
Гдыня
Главные тренеры
|Давид Шварга
История личных встреч
|12.05.2018
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 6-й тур
|2 : 1
|12.03.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|4 : 0
|14.10.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|1 : 1
|20.11.2016
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|1 : 3
|18.07.2016
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|2 : 0
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 2
|31.10.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 3
|24.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 1
|20.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 4
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|5 : 1
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|15
|29
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|14
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|14
|26
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|14
|23
|5
|Радомяк
|15
|22
|6
|Краковия
|14
|22
|7
|Заглембе Л
|14
|21
|8
|Лех П
|14
|21
|9
|Корона
|15
|20
|10
|Арка
|15
|18
|11
|Легия
|14
|17
|12
|Видзев
|15
|17
|13
|Погонь
|15
|17
|14
|ГКС Катовице
|15
|17
|15
|Мотор
|14
|16
| 16
Зона вылета
|Лехия
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Пяст
|13
|11