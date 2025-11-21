03:25 ()
Нецеча - Арка 21 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-11-2025 19:00
21 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Нецеча
Арка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Арка, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нецеча
Арка
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
История личных встреч
12.05.2018 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 6-й тур Нецеча2 : 1Арка
12.03.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Арка4 : 0Нецеча
14.10.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Нецеча1 : 1Арка
20.11.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Арка1 : 3Нецеча
18.07.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Нецеча2 : 0Арка
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 2Нецеча
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Нецеча0 : 3
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Нецеча1 : 1
20.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 1Нецеча
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Нецеча2 : 4
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Арка3 : 1
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 5 : 1Арка
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Арка2 : 1
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 4 : 0Арка
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Арка2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1529
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1426
4
Квалификация Лиги конференций
Ракув1423
5 Радомяк1522
6 Краковия1422
7 Заглембе Л1421
8 Лех П1421
9 Корона1520
10 Арка1518
11 Легия1417
12 Видзев1517
13 Погонь1517
14 ГКС Катовице1517
15 Мотор1416
16
Зона вылета
Лехия1513
17
Зона вылета
Нецеча1513
18
Зона вылета
Пяст1311

