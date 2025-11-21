03:25 ()
Свернуть список

Престон Норт Энд - Блэкберн Роверс 21 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-11-2025 22:00
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
21 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
Престон Норт Энд
Блэкберн Роверс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Блэкберн Роверс, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Франция Валерьен Исмаэль
История личных встреч
31.01.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Престон Норт Энд
22.09.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Престон Норт Энд0 : 0Блэкберн Роверс
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Престон Норт Энд2 : 2Блэкберн Роверс
10.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Престон Норт Энд
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Престон Норт Энд1 : 1Блэкберн Роверс
10.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Блэкберн Роверс1 : 4Престон Норт Энд
25.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Престон Норт Энд1 : 4Блэкберн Роверс
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Престон Норт Энд
12.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Престон Норт Энд
24.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Престон Норт Энд0 : 3Блэкберн Роверс
08.11.2025 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 1Престон Норт Энд
05.11.2025 Англия — Чемпионшип 14-й тур Престон Норт Энд2 : 1
01.11.2025 Англия — Чемпионшип 13-й тур 0 : 2Престон Норт Энд
24.10.2025 Англия — Чемпионшип 12-й тур Престон Норт Энд3 : 2
21.10.2025 Англия — Чемпионшип 11-й тур Престон Норт Энд0 : 1
08.11.2025 Англия — Чемпионшип 15-й тур Блэкберн Роверс1 : 2
04.11.2025 Англия — Чемпионшип 14-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
01.11.2025 Англия — Чемпионшип 13-й тур 0 : 2Блэкберн Роверс
25.10.2025 Англия — Чемпионшип 12-й тур Блэкберн Роверс2 : 1
21.10.2025 Англия — Чемпионшип 11-й тур Блэкберн Роверс1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити1534
2
Повышение
Мидлсбро1529
3
Плей-офф за повышение
Сток Сити1527
4
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд1526
5
Плей-офф за повышение
Халл Сити1525
6
Плей-офф за повышение
Миллуолл1525
7 Ипсвич Таун1423
8 Бристоль Сити1523
9 Чарльтон Атлетик1523
10 Дерби Каунти1523
11 Бирмингем Сити1521
12 Лестер Сити1521
13 Рексем1521
14 Вест Бромвич Альбион1521
15 Уотфорд1520
16 Куинз Парк Рейнджерс1519
17 Саутгемптон1518
18 Суонси Сити1517
19 Блэкберн Роверс1416
20 Портсмут1514
21 Оксфорд Юнайтед1513
22
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед1510
23
Зона вылета
Норвич Сити159
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей15-4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close