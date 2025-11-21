Престон Норт Энд - Блэкберн Роверс 21 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-11-2025 22:00
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
21 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Блэкберн Роверс, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
|Валерьен Исмаэль
История личных встреч
|31.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|17.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 2
|10.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|10.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 4
|25.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 4
|04.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|12.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|1 : 2
|24.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 3
|08.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 1
|05.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|0 : 2
|24.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|3 : 2
|21.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 2
|04.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|2 : 1
|21.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|15
|34
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|15
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|15
|27
| 4
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|15
|26
| 5
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|15
|25
| 6
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|15
|25
|7
|Ипсвич Таун
|14
|23
|8
|Бристоль Сити
|15
|23
|9
|Чарльтон Атлетик
|15
|23
|10
|Дерби Каунти
|15
|23
|11
|Бирмингем Сити
|15
|21
|12
|Лестер Сити
|15
|21
|13
|Рексем
|15
|21
|14
|Вест Бромвич Альбион
|15
|21
|15
|Уотфорд
|15
|20
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|15
|19
|17
|Саутгемптон
|15
|18
|18
|Суонси Сити
|15
|17
|19
|Блэкберн Роверс
|14
|16
|20
|Портсмут
|15
|14
|21
|Оксфорд Юнайтед
|15
|13
| 22
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|15
|10
| 23
Зона вылета
|Норвич Сити
|15
|9
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|15
|-4