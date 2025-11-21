«Манчестер Юнайтед» готов выложить €50 млн за игрока национальной сборной Бразилии

Дата публикации: 21-11-2025 02:16

Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» всерьёз обдумывает возможность усиления своей полузащиты в ближайшее зимнее трансферное окно. Одним из основных кандидатов на переход в состав «красных дьяволов» является центральный полузащитник «Вулверхэмптона» Жоао Гомес. Как сообщает издание Record, интерес к 24-летнему игроку сборной Бразилии проявляет лично главный тренер манкунианцев Рубен Аморим, который считает футболиста оптимальным вариантом для укрепления средней линии команды.

Известно, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает Жоао Гомеса в качестве более доступной по финансовым условиям альтернативы другим потенциальным приобретениям — Карлесу Балеба из «Брайтона» и Эллиоту Андерсону из «Ноттингем Форест». Вероятная сумма трансфера оценена примерно в €50 млн, что несколько выше рыночной стоимости Гомеса, которая, согласно порталу Transfermarkt, составляет €40 млн. Тем не менее, действующий контракт полузащитника с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2030 года, что усложняет задачу манкунианцев по подписанию футболиста и может повлиять на окончательную сумму сделки.

В текущем сезоне Жоао Гомес уже провёл 14 официальных матчей за «волков» во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Можно отметить, что, несмотря на относительно скромные статистические показатели, бразилец регулярно выходит в основном составе и отличается высокой надежностью в игре на обеих половинах поля.

Кроме того, Жоао Гомес уже имеет опыт выступлений на международном уровне: на счету хавбека десять матчей за национальную сборную Бразилии. Аналитики и эксперты считают, что его переход в «Манчестер Юнайтед» может стать важным шагом в развитии как самого игрока, так и команды в целом, в свете задачи обновления полузащиты и повышения конкурентоспособности клуба в Премьер-лиге.