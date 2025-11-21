Бакари Санья: Мбаппе непросто включить в топ-5 и сравнивать с Зиданом и Анри

Дата публикации: 21-11-2025 01:49

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Франции Бакари Санья поделился своим мнением о нападающем мадридского «Реала» и капитане сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Нелегко включить его в пятёрку лучших футболистов Франции и поставить на один уровень с такими легендами, как Зинедин Зидан и Тьерри Анри. Необходимо помнить, что в эпоху их выступлений не было социальных сетей, поэтому они не получали такого внимания в мире, как нынешние звёзды. Килиан Мбаппе, безусловно, стал мировой и футбольной иконой, признан болельщиками по всей планете, благодаря технологиям и цифровой эпохе. Мы смогли наблюдать каждый этап его становления, видеть, как он прогрессировал с юного возраста, как его успехи освещались СМИ и социальными сетями. Но и раньше история французского футбола богата топ-игроками: нельзя забывать о Мишеле Платини, Патрике Виейра, Клоде Макелеле и многих других, внёсших огромный вклад. Сейчас Мбаппе уже прочно вошёл в число десяти величайших футболистов страны, и у него всё впереди, он способен развиваться и выйти даже на новый уровень», — приводит слова Санья портал Get French Football News.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провёл за свой клуб 16 игр во всех турнирах и поразил ворота соперников 18 раз, а также отдал две результативные передачи, продолжая доказывать свой высокий класс на европейской арене. В составе национальной команды Франции нападающий отыграл четыре встречи в рамках отборочного этапа к чемпионату мира-2026, забил 5 мячей и сделал три голевых паса, оставаясь ключевым игроком для своей сборной. Статистика Мбаппе впечатляет специалистов и поклонников футбола, а его вклад в успехи команды становится всё заметнее. Впереди у талантливого форварда важные матчи и новые достижения, которые могут укрепить его позиции в истории французского футбола.